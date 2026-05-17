Na reação à derrota com o Estoril em casa, no último jogo do campeonato (3-1), Ian Cathro voltou a dar a entender que a sua passagem no Estoril pode acabar no verão, após dois anos no clube.

Análise do jogo

«O balanço do jogo é óbvio, básico. O jogo esteve longe de ser conseguido. Tivemos azar aqui e ali. Olho para as últimas duas épocas. A minha ideia era trazer mais estabilidade ao Estoril. Ao longo das épocas tenho tido muito sofrimento, dois ou três momentos maus. Como vimos nos jogos das seis da tarde, ninguém quer estar ali. Podemos falar de outras coisas, mas quisemos trazer mais estabilidade. A minha marca são duas épocas consecutivas nos dez primeiros. O jogo de hoje é de grande talento e de grande esforço. Estão de parabéns por este trabalho. Posso ser um bocadinho exigente, mas o balanço é esse. No final, vemos se pomos um 'comma' [vírgula] ou um 'full stop' [ponto final] na nossa relação.»

Evolução tática

«Olhando para a parte tática, o meu objetivo foi mudar a mentalidade, jogar sem medo. Temos mexido e apresentado várias maneiras de jogar. Olhando para trás, não podemos mexer tanto. Vamos precisar de ter outro equilíbrio. Só fizemos 33 jogos e tivemos uma peladinha na data FIFA, espero que na próxima época façamos 34 jogos em condições normais.»

Lesões na defesa

«Podemos olhar para outras coisas, mas passamos dois meses com todos os nossos centrais lesionados. Não é título porque é o Estoril, vocês estão aqui porque estão à espera do Uber. Eu sentia-me mal a pedir que alguns jogadores continuem em campo. Pensei a dada altura: 'Como é que vamos fazer os nossos jogos?'. Fico impressionado com a atitude dos jogadores.»