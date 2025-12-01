Ian Cathro analisou a derrota do Estoril na visita ao FC Porto (1-0), em encontro da 12.ª jornada da Liga. Na noite deste domingo, em conferência de imprensa, o treinador lamentou as oportunidades desperdiçadas.

Cabeça erguida

«Não lamento quanto ao rendimento dos jogadores, estou curioso quanto à reação das pessoas sobre este jogo, se vai ser feita justiça sobre os nossos jogadores. Tenho dificuldade em mentir, não estou aqui para vender uma ideia, mas sim para ganhar. Podemos fazer muitos bons jogos, mas este ciclo vai acabar porque temos bons jogadores. Estão prontos para dar o salto, como dizem os “tugas”.»

«Este jogo foi importante, não é fácil jogar contra uma super-equipa, que melhorou imenso. Mas trabalhamos sempre assim, não digo isto pelo “marketing”. Não temos os pontos que merecemos, mas somos capazes de jogar assim porque treinamos assim todos os dias.»

Guitane em crescendo

«É um talento, todos sabem. Cresceu imenso a partir de janeiro, quando regressou, sobretudo no trabalho defensivo. Foi infeliz com a lesão contra o Casa Pia, mas está a regressar e estamos contentes.»