Ian Cathro analisou a derrota do Estoril na visita ao FC Porto (1-0), em encontro da 12.ª jornada da Liga. Na noite deste domingo, em conferência de imprensa, o treinador esclareceu a desavença com Francesco Farioli.

Um empurrão e um toque na cara

«Quero dar os parabéns a Francesco Farioli pelo trabalho que está a fazer. Independentemente do resultado, tenho a capacidade de o reconhecer. Por outro lado, sou escocês, dei um empurrão nas costas dele, mas não foi por mal. Depois sucederam-se reações. E não gosto que me toquem na cara, porque não sou latino, venho de outra cultura. O problema foi que outros me tentaram intimidar. É impossível.»