Ian Cathro, treinador do Estoril, depois da primeira vitória na Liga, este sábado, diante do AVS (3-1), em jogo da 5.ª jornada da Liga:

Qual foi o segredo para esta primeira vitória na Liga?

«Não há grande segredo. É o que queremos ser, a nossa ideia de viver a realidade com ambição. Fazer o nosso jogo, melhorar onde tínhamos de melhorar, evoluir e continuar a trabalhar sempre para sermos melhores. Não conseguimos um jogo perfeito, mas fizemos um jogo muito competente na nossa forma de jogar futebol. Depois houve um pouco de caos na parte final. Passo muito tempo com os jogadores e temos de nos focar todos na qualidade do trabalho e na qualidade do jogo.

O Estoril esteve em vantagem em quatro dos cinco jogos que já fez, mas só hoje venceu. Hoje era mais importante o resultado do que a exibição?

«Não, gostei da nossa exibição, mas, se formos olhar nesse sentido, marcar o segundo golo é sempre um factor importante no futebol. Talvez tenha sido por aí que hoje correu melhor».

Lominadze chegou e tem vindo a conquistar o seu espaço na equipa. Está satisfeito com a forma como se adaptou?

«Ele está a começar a perceber as nossas dinâmicas e a mostrar as qualidade que tem. Está a entrar na nossa forma de jogar, ele e os outros, estamos neste processo. Precisamos de todos.

O AVS ainda reduziu e marcou mais um golo que acabou por ser anulado. Ficou preocupado nesse período?

«Não sofremos um segundo golo. Sofremos um, o segundo golo não foi um golo. Eu sei que é a nossa forma de falar no futebol, mas se estava fora de jogo, não é golo. Cometemos alguns erros individuais, não fizemos um controlo perfeito. Vamos tentar melhorar nesse sentido, para chegarmos a um ponto em que estamos mais perto de fazer jogos com muita competência, durante mais tempo.»

João Carvalho tinha dito há uma semana que a época do Estoril começava com este jogo com o AVS. Concorda com ele?

«Eu percebo esse sentimento, é válido, mas como quero ir embora, tenho a minha filha à minha espera, vou só dizer que sim, para não ter de falar mais».