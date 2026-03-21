Ian Cathro, treinador do Estoril, defende que a sua equipa está mais «competitiva e pragmática», e promete voltar a prová-lo este domingo frente a um Rio Ave mais «feliz», em jogo da 27.ª jornada da Liga que tem início marcado para as 15h30.

Na primeira volta, o Estoril foi a Vila do Conde vencer por 4-0

«O Rio Ave perdeu dois jogadores super-importantes, mas ganhou uma equipa. Vai ser um jogo completamente diferente do da primeira volta. Há uma química entre a equipa, está mais humilde, mais ligada, mais robusta. Tem um meio-campo defensivamente muito forte, dois alas rápidos, e jogadores inteligentes na frente, que sabem ocupar espaços. É uma equipa que está mais feliz, confortável e se torna por isso mais competitiva.»

Estoril vem de uma vitória sobre o Nacional (1-0) em que revelou pragmatismo

«Tentamos melhorar em todos os aspetos do jogo, melhorar o clube, ganhar estabilidade para permitir outras decisões no futuro. Queremos construir essa equipa e estamos a mostrar essa competência. Depois temos de perceber que jogar em março com algumas equipas é diferente de jogar em agosto. Temos de crescer, estamos a competir e perceber as circunstâncias táticas e psicológicas da partida.»

Estoril está no 7.º lugar, Europa já é objetivo?

«Trabalhamos só no dia a dia. Focamos-nos nas pequenas coisas, nas pequenas tarefas para melhorar o próximo treino e o próximo jogo. Temos uma ambição muito grande para ganhar todos os minutos do jogo. Queremos ganhar e como trabalhamos com essa atitude não sinto que seja preciso olhar mais à frente do que isso. Não precisamos de dizer ou provar mais do que temos feito.»