Declarações de Ian Cathro, treinador do Estoril, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a derrota (3-2) na 28.ª jornada da Liga.

Análise ao encontro

«Acho que não vale a pena falar sobre o 1-1, é um erro nosso e o futebol tem erros. Na primeira parte, tirando este erro, a nossa equipa fez um jogo muito competente. Criámos várias situações, conseguimos limitar muitas vezes a saída e o ritmo do Arouca.»

«Até ao 2-2 fizemos um jogo muito bem conseguido. Sentimos que trabalhámos muito bem. Somos uma boa equipa, trabalhámos bem todos os dias e vivemos a pensar que devemos ter mais pontos e estar a competir para outras coisas.»

«Não conseguimos ultrapassar este momento e voltar a sentir limpos na parte emocional. Talvez essa é a explicação para a segunda parte.»

«Nós estamos zangados, frustrados. Temos muita coisa a ir contra nós. Pela primeira vez, o Estoril está em sétimo em abril, mas em crise. É o que sinto.»

Ausências de Guitane e Ferro

«Achas que vinha para o jogo sem encher o banco? Até tu, se quisesses, podias vir para o banco. Os jogadores estão lesionados. Não é fácil.»

Receção ao FC Porto?

«Amanhã tenho folga, vou tomar um café da manhã e nem vou pensar nisso. E a vida continua.»