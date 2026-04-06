Cathro: «O Estoril está em sétimo em abril, mas em crise»
Treinador do Estoril confessou impotência para vencer em Arouca e retomar a via das vitórias
Treinador do Estoril confessou impotência para vencer em Arouca e retomar a via das vitórias
Declarações de Ian Cathro, treinador do Estoril, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a derrota (3-2) na 28.ª jornada da Liga.
Análise ao encontro
«Acho que não vale a pena falar sobre o 1-1, é um erro nosso e o futebol tem erros. Na primeira parte, tirando este erro, a nossa equipa fez um jogo muito competente. Criámos várias situações, conseguimos limitar muitas vezes a saída e o ritmo do Arouca.»
«Até ao 2-2 fizemos um jogo muito bem conseguido. Sentimos que trabalhámos muito bem. Somos uma boa equipa, trabalhámos bem todos os dias e vivemos a pensar que devemos ter mais pontos e estar a competir para outras coisas.»
«Não conseguimos ultrapassar este momento e voltar a sentir limpos na parte emocional. Talvez essa é a explicação para a segunda parte.»
«Nós estamos zangados, frustrados. Temos muita coisa a ir contra nós. Pela primeira vez, o Estoril está em sétimo em abril, mas em crise. É o que sinto.»
Ausências de Guitane e Ferro
«Achas que vinha para o jogo sem encher o banco? Até tu, se quisesses, podias vir para o banco. Os jogadores estão lesionados. Não é fácil.»
Receção ao FC Porto?
«Amanhã tenho folga, vou tomar um café da manhã e nem vou pensar nisso. E a vida continua.»