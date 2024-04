O polémico embate entre o Desportivo de Chaves e o Estoril, no passado domingo, terminou com um total de cinco expulsões, todas do lado dos canarinhos que vão avançar com uma queixa junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Logo após a confusão provocada pela invasão de campo, foram expulsos o guarda-redes Marcelo Carné, o central Pedro Álvaro, bem como Nuno Miguel Diogo, adjunto de Vasco Seabra.

Já depois do final do jogo que terminou com um empate 2-2, Tiago Araújo também viu um cartão vermelho, segundo o clube, por palavras, tal como o médico André Paquete de Oliveira.

O Estoril vai emitir um comunicado, ainda esta segunda-feira, a propósito do jogo de Chaves.