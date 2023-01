O diretor-desportivo do Estoril, Pedro Alves, confirmou esta quarta-feira o interesse do clube da Liga em Pizzi, médio que atualmente está ao serviço do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

No Canal 11, o dirigente foi questionado, em jeito de brincadeira, se já tinha fechado a contratação do antigo jogador do Benfica, e acabou por desvendar que abordou o futebolista de 33 anos para um regresso a Portugal.

«Não fechei. Gostaria de fechar, como é lógico. Há interesse em todos os bons jogadores. Se o Sp. Braga também está interessado? Não sei, tem de ligar ao António Salvador. As notícias valem o que valem. Comigo não tem nada assinado, a verdade é essa», começou por dizer.

«Honestamente, falei com o Pizzi, até de outras coisas. Primeiro, temos de olhar para trás, qual é a nossa estratégia de mercado. O mercado de janeiro é um pouco peculiar, são 30 dias. Nós olhamos é para a questão de adaptabilidade. Tendo um jogador como o Pizzi, com o lado financeiro resolvido, havendo essa possibilidade de um regresso ao país, e com família em Lisboa, seria um fator extra para contratarmos o Pizzi. Se o Pizzi cabe no plantel do Estoril? Claramente. No orçamento, ele é que tem de decidir, mediante o que temos para lhe oferecer. É um jogador que se não tiver o lado financeiro resolvido, não vai resolver-se no Estoril. É um jogador que faz falta ao futebol português», continuou.

Pedro Alves, frisou, no entanto, que não fez nenhuma proposta concreta e falou também sobre o alegado interesse do Sp. Braga no jogador.

«Não fiz qualquer tipo de proposta ao Pizzi sobre anos de contrato, simplesmente abordei-o, como abordo outros tantos bons jogadores. Senti que é um jogador com 33 anos, com um passado de grande nível no país, especialmente no Benfica, foi para fora pelo lado financeiro. (...) Há possibilidade de regressar, assim como de não regressar. Até ao dia 31 pode ser que seja possível», referiu.

«Atualmente, Benfica, Sporting, FC Porto e Sp. Braga ganham ao resto do mercado. Há uma grande discrepância a nível financeiro», concluiu.