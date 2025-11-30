Rafik Guitane, jogador do Estoril, na flash interview da Sport TV após a derrota do Estoril, por 1-0, frente ao FC Porto, para a 12.ª jornada da Liga:

Boa exibição do Estoril no Dragão

«Fizemos um grande jogo, contra uma grande equipa, mas faltou sermos melhores na finalização. Vamos melhorar isso no próximo jogo. Todos viram a nossa qualidade.»

«Sabíamos que o FC Porto é uma das melhores equipas do campeonato. Trabalhámos muito bem durante a semana, todo o grupo estava focado para fazer um grande jogo. Conseguimos.»

«Estamos muito orgulhosos, mas também tristes porque jogámos para ganhar em todos os jogos.»

O que faltou para se afirmar no Sp. Braga?

«Não sei o que faltou. Se soubesse, melhorava. Estou feliz no Estoril, vamos conseguir mais este ano.»

Segue-se a CAN

«Fico com pena. Quero ajudar o clube, mas tenho confiança em todos os jogadores. Sei que vamos conseguir mais.»