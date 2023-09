A 19 de junho, dia em que anunciou a contratação de Álvaro Pacheco, o Estoril pôs à venda na loja online um novo produto.

A boina foi utilizada como uma espécie de pré-anúncio do novo treinador do clube canarinho, que aproveitou para capitalizar o potencial de um acessório que a série Peaky Blinders voltou a potenciar.

Três meses depois, Álvaro Pacheco deixa de ser treinador do Estoril, mas fica o legado. Que é como quem diz: a boina do mister, que continua à venda na loja oficial do clube.