O Estoril criticou, esta quinta-feira, a data escolhida pela Liga para o jogo com o Santa Clara, que foi reagendada para dia 6 de setembro. Em comunicado, os canarinhos manifestaram desagrado por o jogo calhar em pausa de seleções, sendo que a equipa da linha conta, para já, com quatro nomes convocados para as respetivas seleções.

«Neste período, os clubes são obrigados a libertar jogadores convocados, independentemente da sua vontade, facto que prejudica a verdade desportiva e compromete a competitividade da partida», pode ler-se no comunicado.

Esta mudança de calendário deve-se ao facto de o Santa Clara estar a disputar o playoff de acesso à Liga Conferência. Uma decisão que, segundo alega o Estoril, foi apenas combinada com os açorianos.

«Acresce que esta alteração resulta de uma possibilidade concedida apenas ao clube adversário, sem que a Estoril Praia - Futebol, SAD tenha sido previamente consultada, ouvida ou tenha dado o seu consentimento, o que fere gravemente o princípio da igualdade de tratamento entre clubes».

Deste modo, o Estoril considera que a data escolhida «prejudica desportivamente ambas as equipas», «cria desigualdade de tratamento» e «coloca em causa a integridade da competição».

«A Estoril Praia – Futebol, SAD pauta a sua atuação por uma postura construtiva, de diálogo e de respeito pelos princípios de uma competição saudável e equilibrada. Contudo, não pode aceitar que os seus direitos básicos sejam desconsiderados, rejeitando firmemente qualquer decisão ou prática que contrarie esses valores fundamentais», concluiu o clube.







