Estoril e Mafra anularam-se, no Estádio António Coimbra da Mota, na manhã deste sábado (0-0).

A preparar a quarta época consecutiva dos «Canarinhos» na Liga, Ian Cathro apostou em Kevin Chamorro, Pedro Amaral, Mangala, Kevin Boma, Brasido, Jandro, Zanocelo, Michel, Guitane, Richards e Yanis Begraoui no «onze».

No total, o treinador escocês, de 38 anos, utilizou 22 jogadores, apostando ainda em Dani Figueira, Wagner, Pedro Álvaro, Vital, Parente, Ndiaye, Fran, Finn, Fabrício, Gaby Tavares e João Tavares.

Ao fim de três partidas, o Estoril apenas marcou um golo. Em todo o caso, depois de medir forças com Sporting, Atlético (Liga 3) e Mafra, continua sem sofrer golos. Segue-se a visita ao Estrela da Amadora, na quarta-feira.

Quanto ao Mafra, com o estágio na Dinamarca já longe – uma derrota e um empate – os comandados de Carlos Vaz Pinto empataram com o Benfica B (1-1), antes do nulo com o Estoril. Por isso, a equipa da II Liga continua sem vencer nesta pré-época. Segue-se a visita ao Caldas, da Liga 3, na tarde do próximo sábado (17h).