O Estoril foi este sábado à Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, empatar com o Sporting B (1-1), naquele que foi o primeiro teste de pré-temporada para as duas formações.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa da Liga adiantou-se no marcador, aos 60 minutos, com um golo do reforço Heriberto Tavares, mas a segunda equipa dos leões acabou por chegar ao empate, aos 78, com um golo do jovem Manuel Mendonça.