O Estoril empatou esta quarta-feira sem golos com os ingleses do Sheffield United, no jogo de apresentação aos sócios realizado no Estádio António Coimbra da Mota.

Este foi o quarto ensaio de pré-época da equipa comandada por Álvaro Pacheco, depois do empate com o Sporting B (1-1), em Alcochete, e as vitórias sobre Mafra, há uma semana (3-1), e Belenenses, no sábado (2-1), ambos da II Liga.

Perante uma equipa que vai disputar a Premier League na próxima temporada, o Estoril realizou várias experiências no seu conjunto e apresentou uma equipa muito jovem, tanto no onze inicial, como no decorrer da partida, nomeadamente após o intervalo.

O emblema da Linha de Cascais sentiu dificuldades em criar oportunidades na primeira parte, enquanto a equipa inglesa chegou apenas por duas ocasiões com relativo perigo à baliza estorilista, num livre direto de Chris Basham, aos 23 minutos, e num remate cruzado de John Fleck, à passagem da meia-hora.

A equipa da casa aproximou-se verdadeiramente de marcar pela primeira vez já aos 63 minutos, quando João Carlos escapou à defensiva visitante, mas não conseguiu desfeitear o guardião Wes Foderingham. Os canarinhos foram subindo de produção no início do segundo tempo, mas foi o Sheffield United voltou a estar mais próximo de marcar, com três remates aos postes, um de John Egan e os outros dois de Anis Slimane.

Já em tempo de compensação, a equipa da casa esteve próxima de garantir o triunfo por Serginho Andrade, mas o guardião do Sheffiled United opôs-se bem ao remate rasteiro do atacante e a partida acabou mesmo sem golos.

O Estoril Praia estreia-se oficialmente esta temporada contra o Paços de Ferreira, que milita na II Liga, no próximo sábado (20h30), também no Estádio António Coimbra da Mota, na primeira fase da Taça da Liga.

Esta noite, o Estoril alinhou com a seguinte equipa: Dani Figueira, Wagner Pina, Pedro Álvaro, Bernardo Vital, Tiago Araújo, Finn Dicke, João Marques, Ivan Pavlic, Heriberto Tavares, Rodrigo Martins e Cassiano Dias.

Jogaram ainda: Jota, Diogo Dias, Volnei Feltes, Mor Ndiaye, Dele Yusuf, Ricardo Fernandes, Fran Pereira, Serginho Andrade, Guilherme Magalhães, Rodrigo Ramos, Bruno Amado, Martim Filipe e João Carlos.