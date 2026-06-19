O Estoril espera fecha o dossier do novo diretor-desportivo na próxima semana, ainda antes do regresso aos trabalhos da equipa da linha (no início de julho), que também está em busca do sucessor de Ian Cathro.

Helena Costa deixou vago o cargo que ocupava há um ano e meio e um dos nomes equacionados para a sucessão, sabe o Maisfutebol, foi Tomás Amaral.

O antigo diretor-desportivo do Spartak Moscovo (2023-2024) e elemento do departamento de scouting do Benfica entre 2019/20 e 2023/24 foi abordado, mas tem propostas do estrangeiro e o mais provável é prosseguir a carreira fora de Portugal.

Tomás Amaral, recorde-se, fez parte da equipa de futebol profissional montada pela candidatura de João Noronha Lopes à presidência do Benfica em 2025 e na qual assumiria o cargo de diretor-desportivo.