O Estoril anunciou nesta sexta-feira a saída da diretora desportiva Helena Costa, em funções desde janeiro de 2025. O vínculo terminou por «mútuo acordo».

«Definidas as prioridades para as próximas temporadas e para o futuro do Estoril, entendeu-se que este seria o momento mais adequado para a decisão tomada», lê-se em comunicado.

O Estoril elogia Helena Costa pelo «desenvolvimento e consolidação do projeto desportivo», salientando a importância da dirigente na «contratação de vários jogadores que se afirmaram como elementos fundamentais».

De recordar que o Estoril procura um novo treinador, depois saída de Ian Cathro para o St. Étienne.