O Estoril perdeu este sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, com o Paços de Ferreira (1-3), último classificado da Liga, e o jogo terminou com forte contestação dos adeptos da equipa da casa, que exibiram lenços brancos e pediram a Nélson Veríssimo para se demitir.

A contestação começou ainda antes do final do jogo. Já se tinham ouvido palavras contra o treinador ao intervalo, com o resultado em 0-2, mas foi no final do jogo que os adeptos se concentraram nos pedidos de demissão, com muitos lenços brancos improvisados nas bancadas.

Nos últimos treze jogos, em todas as competições, o Estoril somou apenas duas vitórias e acumulou dez derrotas que têm vindo a desgastar a imagem do treinador que, até outubro, estava a realizar um bom início de época.