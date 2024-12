Helena Costa vai ser a nova diretora desportiva do Estoril, segundo está a adiantar a Sport TV, onde a treinadora, nos últimos meses, tem exercido funções de comentadora desportiva.

O Estoril será o primeiro clube da Liga a apostar numa mulher para o cargo de gestor do futebol profissional, colmatando, assim, um lugar que estava por preencher há mais de um ano, desde a saída de Pedro Alves, em junho de 2023.

Helena Costa começou a trabalhar, ainda muito jovem no Benfica, em 1998/99, mas acumulou muita experiência nos últimos anos, sobretudo no estrangeiro.

Passou pelos escoceses do Celtic, onde exerceu funções de scouting, mas também colaborou, no âmbito do futebol feminino, com as federações do Qatar e do Irão. Já nos últimos anos voltou ao scouting, primeiro nos alemães do Eintracht Frankfurt e, mais recentemente, nos ingleses do Watford.