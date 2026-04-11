O Estoril está numa posição confortável na classificação, mas Ian Cathro não está satisfeito e quer ver a sua equipa a regressar às vitórias este domingo, quando receber o líder FC Porto, no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 29.ª jornada da Liga.

Estratégia para receber o líder

«Vai sempre haver uma estratégia um pouco diferente em função do adversário e do momento, mas queremos conseguir os nossos objetivos da forma que gostamos de trabalhar. Por isso, temos muita motivação para este jogo.»

FC Porto vem de dois empates consecutivos

«Vamos entrar num jogo muito competitivo, mas como somos uma equipa que quer crescer, que quer atingir objetivos, queremos estar bem em todas as ações do jogo. Temos de nos focar em cada ação. Toda a gente sabe da dificuldade, mas vamos a jogo na mesma.»

Estoril vem de duas derrotas consecutivas

«É a primeira vez que estamos em sétimo lugar e sentimos que estamos em crise. Estamos a ter dificuldades em lidar com a frustração. Temos de igualar o nível de elogios com o nível de pontos, mas ainda estamos longe. Há respeito pelo nosso trabalho, pela qualidade dos jogadores, mas isso não está alinhado com os pontos. Vamos atrás do maior número de pontos possível».