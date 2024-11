No regresso ao Estádio António Coimbra da Mota, Ian Cathro ambiciona retomar a via dos triunfos. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o treinador do Estoril apontou à receção ao AVS.

«Queremos ganhar, queremos fazer um Estoril diferente, mais estável e mais preparado. Amanhã [sábado] é uma oportunidade e um momento importante para mostrar melhor qualidade no nosso jogo e espírito de compromisso», referiu.

Em todo o caso, o treinador escocês alertou para dificuldades.

«O AVS é uma equipa de muita qualidade, que acelera o jogo, tem boa dinâmica com bola e trabalha bem defensivamente.»

«Vamos dar a nossa vida. A minha história começou esta época e o meu foco é no trabalho do dia a dia. As contas fazem-se no fim», atirou.

Com apenas duas vitórias na Liga, ambas conseguidas em casa, o Estoril (12.º) ambiciona distanciar-se da linha de água. Os comandados de Ian Cathro levam nove pontos, empatados com o AVS (11.º).

Este encontro da 11.ª jornada está agendado para as 15h30 deste sábado, será dirigido por Gonçalo Neves e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.