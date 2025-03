Ian Cathro prefere «trabalhar com pressão» ao leme do Estoril. Esta ideia foi vincada este sábado, em conferência de imprensa, antes da visita ao Arouca, na 26.ª jornada da Liga.

«Depois do jogo contra o Farense (2-2), ouvi os adeptos a apoiar a equipa, a bater palmas. Sinceramente, eu devia ter sido vaiado. Prefiro que me chamem nomes e ser vaiado, porque prefiro trabalhar com pressão», argumentou.

Ultrapassado esse empate caseiro, o treinador escocês apontou ao desafio com o Arouca.

«É uma equipa muito boa, muito bem orientada. Acho que temos conseguido crescer, estamos a aprender uns com os outros e sabemos como criar dinâmicas diferentes. Estamos a ganhar opções, sobretudo no processo ofensivo», acrescentou.

O Estoril (8.º) visita o Arouca (12.º) na tarde deste domingo (15h30), num encontro arbitrado por Anzhony Rodrigues e para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.