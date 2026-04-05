Ian Cathro, treinador do Estoril, antevê o jogo com o Arouca, da próxima segunda-feira (20h30), referente à 28.ª jornada da Liga. António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria, é o árbitro nomeado para o encontro:

Análise ao adversário

«O Arouca é uma equipa com identidade. Preparámo-nos para tentar fazer o melhor possível. Ao contrário da primeira volta, nesta fase já todos sabem para o que estão a competir, mas acredito que pode haver golos como naquele jogo (que o Estoril venceu por 4-3), porque há bons jogadores em campo, com talento. Acho que tem tudo para ser um bom jogo de futebol.»

Abordagem para a reta final da Liga

«Queremos competir ao máximo e encarar o que falta como uma oportunidade de mostrar ainda mais a capacidade que temos para atingir os nossos objetivos. Na segunda-feira, o único jogo que podemos jogar é contra o Arouca e é esse que vamos jogar. Vamos fazer tudo para não olhar mais à frente, porque não faz sentido.»

Impacto da paragem da Liga no Estoril

«Se falarmos do Estoril antigo, normalmente sofreu após as paragens. Mas, agora, estamos muito mais perto de um Estoril diferente e não vamos ter essas dificuldades. Ficámos tristes com o último jogo, mas também sabemos que o que temos de fazer é trabalhar, e fizemo-lo.»