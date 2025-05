Com os olhos postos no futuro, Ian Cathro espera terminar a atual temporada da melhor forma e ajudar a construir um Estoril mais forte em 2025/2026, depois de um ano com muitos altos e baixos, que redundou num lugar tranquilo na zona intermédia da tabela classificativa.

Começando pelo jogo com o ainda aflito Estrela da Amadora, o treinador escocês salienta que «o objetivo é sempre a vitória e isso não vai mudar» frente a um adversário «capaz de fazer jogos muito competentes», que «sabe defender bem no momento mais baixo, mas sabe pressionar alto e promover um jogo direto e agressivo».

Perspetivando o que poderá vir a ser a próxima época do Estoril, Ian Cathro quer «fazer algo muito diferente», sobretudo ver a equipa «mais estável e corrigir erros» cometidos durante o seu ano de estreia no clube.

«Queremos levar o trabalho da primeira época para a próxima. Isso é muito importante para o crescimento do clube, mas ainda falta muito trabalho para termos direito a falar em objetivos maiores. Falta provar que somos capazes», rematou.

O Estoril joga no sábado, às 18:00, no Estádio António Coimbra da Mota, frente ao Estrela da Amadora, numa partida que será arbitrada por Gustavo Correia, da associação do Porto. Pode acompanhar tudo, ao minuto, pelo Maisfutebol.