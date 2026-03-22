Ian Cathro, treinador do Estoril, na conferência que se seguiu à derrota, em casa, diante do Rio Ave (1-2), em jogo da 27.ª jornada da Liga.

Quarta derrota em casa esta época. O que faltou esta tarde?

«Já nem me lembro das outras… Falando do jogo de hoje há duas possíveis perspetivas. Por um lado, posso demonstrar a minha frustração com o penálti, com as oportunidades em que não conseguimos marcar um golo e criar essa ideia de que foi um resultado injusto. Ou, por outro lado, posso dizer que não fizemos um bom jogo. Não no sentido em que ficámos por baixo do jogo ou que o adversário nos tenha superado por completo, mas acho que entrámos, não sei se é a palavra certa, um pouco bloqueados ou confundidos. O nosso jogo, quando estamos mesmo ligados, tem uma fluidez, velocidade de decisão, uma grande frequência de recuperações, mas hoje não conseguimos fazer isso, por isso acho que não fizemos um bom jogo. Também sei que fizemos um jogo suficientemente competente, provavelmente para ter outro resultado, mas, como queremos melhorar, acho melhor apostar nesta segunda versão. Como o mundo não vai acabar, ou esperemos que não acabe, temos trabalho para fazer».

Tinha dito que esperava um Rio Ave muito diferente daquele da primeira volta que o Estoril venceu por 4-0. Foi de alguma forma surpreendido?

«Não, já tinha dito antes do jogo, estava à espera de uma equipa mais robusta, mais agressiva, mais forte nas segundas bolas, muito vertical. Acho que ninguém ficou surpreendido, nós ´que não conseguimos fazer o jogo ao osso nível.»

Xeka estreou-se como titular esta época. O que pretendia com esta aposta?

«Primeiro temos de respeitar porque estamos a falar de um jogador que está a regressar de lesão. Não foi um ano, mas foi perto de um ano o tempo que ele esteve parado. É um processo que demora tempo, não estamos a falar de um jogador de 18 ou 19 anos, o Xeka já tem muitos quilómetros no corpo e queremos ajudá-lo a chegar ao pique de rendimento outra vez. O que aconteceu mo jogo, foram mais dificuldades a nível coletivo do que a nível individual».

O Rafik saiu ao intervalo, teve algum problema físico?

«Foi uma decisão minha, tentei mudar alguma coisa no jogo».