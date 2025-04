Ian Cathro, treinador do Estoril, considerou esta sexta-feira que houve um «grande mal-entendido» nas palavras proferidas que resultaram na sua suspensão por onze dias, pelo que estará ausente do banco no jogo frente ao Sp. Braga, marcado para as 18h00 deste sábado.

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 30.ª jornada, o treinador de 38 anos não escondeu a preocupação em relação à expulsão, por protestos, no final do desaire diante do Famalicão (0-3).

«Não sei onde vou estar a ver o jogo. Estou a sofrer um bocadinho com isso, sinto-me que me tiraram do jogo por algo que só pode ter sido um grande mal-entendido. Eu acho que falo bem português e sei o que disse. Nunca minto, respeito o processo e só pode ter sido um grande mal-entendido», lamentou o técnico escocês.

O treinador garante que não faltou ao respeito a ninguém. «Nunca critiquei ou falei sobre a arbitragem depois do jogo. Nunca faltei ao respeito por ninguém. Quero muito ganhar, mas também sei perder», acrescentou.

No sábado, o adversário do Estoril vai encontrar «uma equipa madura, mas também experiente», segundo o escocês, defendendo que para «crescer também é preciso encontrar dificuldades».

«Obviamente que vamos jogar contra uma boa equipa que tem crescido durante época e já mostraram várias vezes que tem capacidade de ganhar de formas diferentes. São sempre organizados, sempre competitivos e tem várias formas de ganhar o jogo. É uma equipa madura, tem lançado muito jovens, mas também têm experiência, um treinador muito experiente e vamos ter um desafio grande e muito difícil», perspetivou.

Nos últimos seis jogos, a equipa lisboeta conseguiu apenas uma vitória, porém, rejeitou que tenham existido algum relaxamento dos seus jogadores, face ao confortável nono lugar que ocupam na classificação. «Quando uma equipa faz mais golos do que a outra, fica assim», justificou.

Apesar de tudo, Cathro considera que a sua equipa deveria ter mais pontos, pelo que «vai fazer de tudo para ir atrás dos quinze que faltam».

«Fomos crescendo em todos os momentos do jogo e com trabalho diário com o grupo. Tivemos muitas saídas e entradas, queríamos fazer as coisas diferentes e ter uma mentalidade diferente. Mas devíamos ter mais pontos e não temos», referiu ainda.

No jogo deste sábado, os canarinhos vão estrear o quarto equipamento da temporada, em homenagem ao malogrado piloto brasileiro Ayrton Senna, que há 40 anos obteve a sua primeira vitória no campeonato de Fórmula 1 no circuito do Estoril.