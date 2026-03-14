Ian Cathro anteviu a visita do Estoril (8.º) ao Nacional (15.º), agendada para domingo (15h30) e a contar para a 26.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o treinador adiantou que Laximicant, Xeka e Lominadze estão quase recuperados das respetivas lesões.

De olho na Choupana

«Todos sabem a dificuldade que esta deslocação tem: a viagem, o estádio numa zona mais alta, o ar diferente, mas a principal razão é a qualidade do Nacional. A maior dificuldade vai ser a competitividade, agressividade e energia deles, com bola parada de muita qualidade e várias maneiras de se organizarem defensivamente. É uma boa equipa.»

Dois jogos sem marcar

«Falar num Estoril em crise é absurdo, não faz sentido. É uma falta de respeito pelo que os jogadores estão a fazer. É absurdo pensar que temos a obrigação de fazer três ou quatro golos todas as semanas. Temos de valorizar a qualidade deste grupo. Há que melhorar e é preciso calma.»

«Estou consciente das áreas em que temos de melhorar, mas quero que o trabalho destes jogadores seja reconhecido. Estamos a falar do Estoril.»