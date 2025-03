Ian Cathro, treinador do Estoril, projetou a receção ao FC Porto neste domingo e gracejou sobre o cenário que seria ideal após entrar em campo no António Coimbra da Mota.

«Quero marcar três golos nos primeiros 10 minutos e que o FC Porto tenha quatro ou cinco gajos expulsos e tudo ficava resolvido ao intervalo. Acredito que não vai acontecer. O jogo tem os minutos que tem e até que o árbitro apite, vamos com tudo e, quando apitar, vamos ver o que aconteceu. Este é o nosso espírito de jogar e o futebol vai decidir as coisas», considerou o escocês, que nos últimos dois jogos viu os canarinhos evitarem uma derrota na compensação e desperdiçarem uma vitória também para lá do minuto 90.

O treinador do Estoril perspetivou um FC Porto diferente do que defrontou na primeira volta da Liga (4-0 no Dragão), mas avisou que também a equipa da Linha não é a mesma. «Vamos jogar contra uma boa equipa, que talvez seja um pouco mais agressiva do que antes, mas eles também vão encontrar um Estoril diferente», assinalou.

«Acho que estamos a continuar o nosso crescimento e a melhorar em todos os momentos do jogo. Estamos a fazê-lo para chegar a um ponto em que estejamos mais capazes de conseguir objetivos mais à nossa frente», explicou ainda.

Para o jogo deste domingo, agendado para as 18h00, o Estoril não poderá contar com o guarda-redes Joel Robles, que é o único indisponível, já que Pedro Álvaro recuperou de problemas musculares.