Ian Cathro, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Benfica (1-2), em jogo da 32.ª jornada da Liga:

O Estoril sentiu muitas dificuldades na primeira parte, porque é não jogou na primeira como jogou na segunda?

«Porque melhoramos em relação à primeira parte. Estávamos a querer crescer, a querer melhorar. Hoje foi um dia muito importante no nosso crescimento. Soubemos crescer no jogo e percebemos a importância de reentrar na segunda parte. Na segunda parte conseguimos começar a jogar mais e mais, e mais. Ficou 2-1, mas nós fizemos dois golos.

Acha que o árbitro se precipitou ao marcar o penálti, num lance em que o Estoril acabou por marcar?

«Não vou falar da arbitragem».

O que mudou ao intervalo para ser uma segunda parte tão diferente?

«Antes de sentirmos as coisas, as coisas que não correm tão bem, não podemos mudar. Acho que os jogadores demonstraram uma capacidade de entender o jogo, de serem mais competitivos. Chegámos à segunda parte ainda com o jogo vivo para conseguirmos tirar alguma coisa do jogo, acho que é muito interessante. Tenham espaço para falarem da qualidade dos jogadores do Estoril. Não é fácil jogar contra este Estoril, como não é fácil jogar contra o Benfica. Espero que tenham espaço para falar da qualidade do Estoril, não só na segunda parte, mas em todo o jogo».

Entrada de Rafik Guitane veio agitar o jogo. Podia ter entrado de início?

«Isso tem mais a ver com o momento do jogo, a equipa já estava em crescimento e, depois, o Rafik oferece coisas diferentes. Temos um grupo com muitos jogadores, alguns merecem mais minutos, mas sou eu que decido antes e durante o jogo».

O que estava a falhar na primeira parte?

«Estávamos a jogar de frente para trás, mudámos para levar a bola de trás para a frente. Queríamos tirar proveito da nossa energia. Assim conseguimos crescer na segunda parte, também com o posicionamento dos dois médios, que passaram a jogar mais por dentro do nossos triangulo».

O Estoril venceu parcialmente na segunda parte. Pretende um Estoril a jogar assim os 90 minutos?

«Este foi um dia importante para nós. Pelo que aconteceu na primeira parte, ao intervalo e na segunda parte. Falem dos jogadores do Estoril. É um grupo que tem de ficar para a próxima época e, na próxima época, em vez de marcarmos dois, que não marcámos hoje, marcamos três».

Holsgrove fez falta hoje?

«Não gosto de viver uma realidade que não é a realidade. Entrou Jandro e o Pedro Carvalho. Não gosto de falar em situações hipotéticas».

O que espera dos últimos dois jogos para o campeonato?

«Ganhar os dois e ir para casa de férias».