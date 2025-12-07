Ian Cathro, treinador do Estoril, apresentou-se visivelmente desiludido, na conferência de imprensa que se seguiu ao empate cedido diante do Moreirense (3-3), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 13.ª jornada da Liga. O treinador escocês deu respostas curtas e saiu ao fim de três perguntas.

Ainda não foi hoje que o Estoril conseguiu regressar às vitórias…

«Sim, sinto o mesmo que tu. Aconteceu. Se somos obrigados a marcar quatro golos para ganhar um jogo de futebol vai continuar a ser muito difícil conseguirmos o que nós queremos. No fundo, sofrendo três golos num jogo assim, não vamos conseguir as vitórias que queremos.»

O Estoril entrou bem na segunda parte, vira o resultado, mas deixa escapar a vitória já perto do fim…

«Há muita frustração [no balneário] e outras palavras também. Já aconteceu algumas vezes, parece que vai ser a barreira que vai definir o nosso ciclo aqui. Temos que trabalhar nisto. É a única conclusão que tenho.»