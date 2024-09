Ian Cathro, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Sporting (0-3), em jogo da sétima jornada da Liga:

O Estoril podia ter feito mais em relação a este Sporting?

- Podemos fazer sempre mais. O que acho é que na segunda parte mostrámos uma cara mais agressiva, conseguimos contrariar o adversário, conseguimos fazer um jogo mais completo. Isso vai ser importante para o crescimento desta equipa. A agressividade, a coragem e a vontade de impôr a nossa dinâmica no jogo contra qualquer adversário.

O Estoril foi a primeira equipa a conseguir anular Gyökeres, qual foi o segredo?

- Não procurámos uma marcação especifica para um jogador só, tenho respeito por todos os jogadores e todas as equipas, mas não fizemos nada de específico. Olhámos para a equipa do Sporting como um todo e olhámos para o processo de fazer crescer uma equipa com muitos jogadores novos. Temos muitos jogadores indisponíveis, o que complica o nosso trabalho, mas não nos vamos focar num jogador só.

Wagner Pina começou numa posição que não é a sua, mas depois corrigiu. Reconhece que a estratégia falhou?

- Às vezes no futebol há coisas em que precisamos de muitas explicações e quando um treinador não ganha é burro. Simplesmente sabíamos que íamos defrontar uma equipa muito forte, que tem muitos anos com este treinador, que joga muito bem. É uma equipa bem preparada e naturalmente procurámos alguma coisa de diferente. Vamos fazer isso muitas vezes. Alguma coisa que nos possa ajudar. Às vezes a equipa ganha, às vezes não corre tão bem.

Jogou com uma linha de quatro médios, com um futebol mais apoiado, é uma tática para ficar?

- É uma boa pergunta, podemos ir beber um café e falar de futebol. Gosto de falar de futebol. Mas estamos a começar o nossos caminho juntos como equipa, um dia vamos beber um café e falamos sobre as táticas.

Qual a maior dificuldade deste Estoril?

- Este trabalho tem de ser feito com duas partes, uma é o trabalho diário, os treinos, a segunda é o conhecimento e a consistência dos jogadores em campo. Infelizmente, os jogadores chegaram um pouco mais tarde, o que também é normal. Temos de fazer jogo a jogo com os mesmos jogadores para terem um conhecimento mais profundo, mas quando não temos essa hipótese, o processo pode demorar mais tempo, mas o mais importante é trabalharmos as nossas ideias. Os jogadores estão muito focados nisso.