Ian Cathro anteviu neste sábado a receção do Estoril (9.º) ao Gil Vicente (4.º) na 23.ª jornada da Liga. O duelo agendado para domingo (18h) vai ser arbitrado por Iancu Vasilica.

Derrota nas Aves

«Não vai haver um momento de desconfiança. O primeiro golo que sofremos com o AVS foi um murro no estômago e sentimo-lo. Infelizmente, não fomos capazes de nos reorganizar. Mas já passamos por vários momentos em que seria normal ver uma equipa com pouca confiança, muito mais frágil e esta semana os jogadores deram uma resposta de confiança. Temos de ser homenzinhos para continuar a trabalhar.»

Elogios para o Gil Vicente

«Vemos uma boa equipa. Quem olha para o trabalho deles tem de valorizar os jogadores, mas também o trabalho do clube. É muito saudável ver este bom trabalho ser feito por todas as partes. Gosto da ideia de que quem trabalha bem tem um bocadinho de sorte.»