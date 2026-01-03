Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Benfica por 3-1 no Estádio da Luz:

«Faltou marcar o primeiro golo da segunda parte, pois ia ter um papel importante no jogo. Conseguimos melhorar a frequência em que conseguimos ter bola com mais dinâmica e um bocadinho mais alto no campo, de forma controlada. Estávamos aos poucos a chegar aos espaços mais importantes. A verdade é que não criámos muitas grandes oportunidades para fazer golo.»

«Tenho a grande responsabilidade de tentar ajudar este clube a tentar ter mais estabilidade. Isso tem de ser feito de maneira autêntica e consistente. É impossível fazermos os bons momentos que fizemos hoje se jogarmos de uma maneira contra equipa A e de uma maneira completamente diferente contra equipa B. Não quero estar aqui a tentar ter mais elogios. Queremos é mais pontos e hoje saímos com zero.»

[Disse em tempos que para jogar no Estoril era preciso ter «big ball». Faltou isso neste sábado contra o Benfica?]

«Não estou a perceber. Não tenho mais nada para dizer. Nem consigo ver uma razão para essa pergunta. Só se queres brincar um bocadinho comigo e arranjar um outro palavrão. Não vou fazê-lo. O Estoril joga sempre assim, com muita coragem e qualidade. Com todo o respeito, não percebo essa pergunta.»