Ian Cathro, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois do empate, em casa, diante do AVS (0-0), em jogo da 11.ª jornada da Liga:

Equipas com mais receio de perder do que vontade de ganhar. Concorda?

«Não concordo nada. Acho que conseguimos entrar bem no jogo, com uma boa dinâmica. O jogo depois ficou mais difícil, mais encaixado, mas mostrámos a nossa intenção. Não conseguimos ganhar, que era o nosso objetivo, mas continuamos.

Estreia de Félix Baxter? Ficou satisfeito?

«Acho que fez um bom jogo. É alguém com muita experiência no seu país. Foi um bom dia para ele, mas obviamente, como todos nós, também queria ganhar o jogo e não conseguiu.

O que faltou para ganhar?

«Acho que chegámos em várias situações. O jogo passa pela última decisão, o último toque antes da finalização não conseguimos, mas vamos continuar a tentar».

Fez apenas três alterações, foi por opção?

«Podemos fazer cinco, mas não é obrigatório».

Tinha falado num «Estoril novo» na antevisão, ficou satisfeito com a exibição de hoje?

«Falei num Estoril diferente. Não conseguimos ganhar o jogo, não conseguimos, vamos continuar a tentar».

Este sábado não houve contestação da parte dos adeptos, mas também não houve apoio à equipa. Notou essa falta de apoio dos adeptos?

«Isso não faz parte do meu trabalho, o meu trabalho é tratar da equipa e tentar ganhar. Hoje infelizmente não conseguimos, vamos continuar a tentar».