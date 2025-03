Ian Cathro, treinador do Estoril, na conferência de imprensa que se seguiu à derrota, em casa, diante do FC Porto (1-2), em jogo da 27.ª jornada da Liga:

O que fez a diferença entre o Estoril e FC Porto este domingo? O resultado foi justo?

«Nunca falo em justiça. É um dia em que , pelo menos, numa parte do jogo temos de dar mérito ao adversário porque soube tirar mais proveito da zona central, seja a ligar passes, como nas bolas divididas, tivemos sempre algumas dificuldades. Foi difícil sentir a nossa vontade para estar alto no campo. Faltou-nos confiança para ter controlo nessa zona, não estávamos a conseguir. Foi isso que notámos. Acredito que a equipa entrou bem na segunda parte. O que fez a diferença foi a frequência do erro. Queremos crescer muito, tentamos ajudar durante o jogo, sempre com vontade de competir. Por outro lado, temos de melhorar para cometer menos erros no nossos jogo com bola e sem bola.

O Estoril está a fazer uma boa época, mas ainda a não conseguiu pontuar com os grandes. O que falta?

«Vou tentar explicar isso em português, não quero ser mal interpretado. É mais difícil jogar contra os grandes de que contra as equipas pequenas, porque queremos jogar, queremos crescer, queremos ser mais capazes. Quando vocês perguntam se posso lutar pelo Europa, um dia vou dizer que sim. Não vai ser agora, mas nós queremos crescer pela nossa ideia de jogo. Um dia ninguém vai perguntar se o objetivo do Estoril é a manutenção».

Quando recuou João Carvalho foi para explorar melhor as costas do FC Porto?

«Procurámos ganhar espaços de forma mais natural, tentámos crescer com outras dinâmicas, mais por fora.

Quando jogou em Alvalade disse que era preciso ter «big balls» para se jogar no Estoril. Foi com esse espírito que ao intervalo tirou um central para lançar mais um avançado?

«Já expliquei que não estávamos a conseguir controlar o meio-campo. Não estacamos a sentir o meio-campo como queríamos, tentámos mudar».