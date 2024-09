No rescaldo ao empate em Vila do Conde, Ian Cathro analisou, em conferência de imprensa, o crescimento do Estoril. Os «Canarinhos» conquistaram, na tarde deste sábado, o segundo ponto fora de casa.

«Foi um empate merecido, num dia difícil, no qual perdemos dois jogadores por lesão [Xeka e João Carvalho]. Invertemos um resultado de 2-0, contra uma equipa difícil. Invertemos os problemas e a segunda parte faz-me sentir que este foi um dia de crescimento. Pela resposta que vi dos jogadores, posso-o afirmar», começou por afirmar, em conferência de imprensa.

Questionado pelo Maisfutebol sobre a palestra ao intervalo, o treinador escocês apontou aos detalhes.

«Foi preciso ajustar o momento de contra-ataque, o que nos deu maior organização e facilitou a nossa missão. Apenas ajustamos pormenores táticos. Estamos num processo de melhoria, de os jogadores conhecerem os colegas e as nossas ideias. Cada problema superado tornar-se-á uma solução. Vamos continuar a melhorar», rematou.

O Estoril é 13.º classificado, com seis pontos. O regresso a casa acontecerá ante o Sporting, na noite de sexta-feira (20h15).