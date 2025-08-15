Ian Cathro, treinador do Estoril, anteviu a partida frente ao Vitória, marcada para o próximo sábado. O escocês nota que «as pessoas veem o Estoril de forma diferente».

«Ganhámos algum respeito, sinto que as pessoas veem o Estoril de forma diferente e como uma equipa que sabe jogar. Mas isso vale pouco para nós. Acima de tudo queremos e ganhar», acredita.

Acerca do jogo, o técnico da equipa da Linha realçou a qualidade da equipa minhota.

«Vamos ter um bom jogo, com bons jogadores em campo, com atitude e ambição. O Vitória tem jogadores de muita qualidade, um meio-campo fantástico, com muita verticalidade. Estão a começar uma nova época, com um novo treinador e isso cria, do nosso lado, alguma incerteza, porque é um trabalho novo que precisa de tempo», afirmou.

Depois do empate frente ao Estrela da Amadora, na ronda inaugural do campeonato, Ian Cathro realçou que a equipa precisava de «causar mais dano» ao adversário e acredita que isso pode verificar-se já em Guimarães.

À parte do jogo no Minho, o treinador do Estoril fez um apelo aos árbitros acerca do tempo útil de jogo.

«Ter bolas ao lado do campo para o jogo não parar e aumentar o tempo útil é uma medida positiva, mas isso não pode resultar em vantagem para a equipa que está a recolocar a bola em jogo (nos lançamentos laterais). A bola tem de ser colocada em jogo onde saiu e não uns metros mais à frente. Se não controlarmos isso, vamos ter problemas», realçou.

O Estoril entra em campo, frente ao Vitória, no próximo sábado (18:00), num encontro que poderá acompanhar ao minuto, no site do Maisfutebol.