Declarações de Ian Cathro em conferência de imprensa posterior ao Estoril-Moreirense (2-2):

[Análise ao jogo]

«Olhando para a frente temos de analisar bem a nossa entrada na segunda parte e aprender rápido. Demos algum espaço para o Moreirense reentrar no jogo. Faltou-nos agressividade e energia. Aí o jogo ficou mais complicado.»

[No primeiro golo sofrido faltou concentração?]

«Nesse lance acabou por haver alguma confusão. O Felix [Bacher] estava no chão... Não vou apontar o dedo aos jogadores neste momento.»

[Estoril teve mais atitude na segunda parte?]

«Sofremos logo no início não foi uma má entrada no jogo. Nós entrámos bem no jogo. Talvez pelo VAR, o jogo ficou mais parado, mas fomos crescendo. Assim fomos conseguindo criar situações para chegar a baliza no intervalo. Gostei da atitude da equipa e da personalidade.»

[Regressos de Xeka e Pedro Amaral]

«A parte mais importante para nós é que estamos com quase todos os jogadores disponíveis pela primeira vez.»

[O que falta a Begraoui para ser titular?]

«Falta o treinador decidir que é titular.»

[Exibição de Hélder Costa]

«O mais importante é tê-lo disponível. Acho que fez um grande jogo.»