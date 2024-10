Ian Cathro afastou os fantasmas da derrota na Taça de Portugal, diante do Lusitano de Évora, centrando atenções na receção ao Arouca, na nona ronda da Liga.

Para o treinador do Estoril, a «boa semana de trabalho» foi suficiente para combater o momento negativo.

«O impacto tem de vir logo depois do jogo e no dia a seguir. Temos de ser homenzinhos para sabermos lidar com esses momentos e ir para a frente com uma boa semana de trabalho. Por isso, digo que [a eliminação da Taça] já não tem impacto», referiu.

Questionado sobre a contestação dos adeptos, o timoneiro escocês – que fala aos jornalistas sempre em português – mostrou-se pouco preocupado.

«Não sinto nada disso, mas quem entra nesta vida tem de aceitar essa realidade», atirou.

À entrada para a nona jornada, o Estoril contabiliza seis pontos, correspondentes a uma vitória sobre o Nacional, três empates e quatro derrotas.

«Estamos insatisfeitos. Precisamos de estabilidade no nosso percurso e continuar a trabalhar», concluiu Ian Cathro.

Os «Canarinhos» ocupam o 15.º lugar, com seis pontos, menos um do que o Arouca (13.º). O encontro no Estádio António Coimbra da Mota contará com arbitragem de Carlos Macedo, principiará pelas 15h30 e será para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.