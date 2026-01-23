Ian Cathro, treinador do Estoril, perspetiva um duelo «muito intenso» frente ao Vitória de Guimarães, jogo da 19.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h30 deste sábado.

Expetativas para o duelo com o vencedor da Taça da Liga

«Vamos ter um jogo grande, com muita qualidade em campo. Temos a expectativa de fazer um jogo muito intenso. O adversário está num processo de crescimento, a melhorar, dá para ver isso. Sabem o que é ocupar o espaço, produzem muito valor nas situações perto da área e sabem o que é atacar. Do nosso lado também sabemos fazer algumas coisinhas e pode ser um bom jogo.»

Estoril pode ultrapassar o Vitória na classificação da Liga

«Queremos estar na posição mais alta possível no meio de maio. Não interessa tanto agora. Faltam 16 jogos e vamos ter de melhorar e tentar ganhar todos os jogos. Este vai ser difícil. É um desafio importante para nós, queremos mostrar o nosso futebol e a magia que a nossa equipa produz. Espero um bom sábado de futebol.»

Sobre o bom momento das duas equipas

«Para nós é um desafio importante, mas o mais importante é sempre dar passos que dêem mais estabilidade ao clube e ajudem no crescimento. O mais importante é sermos capazes de garantir essa estabilidade, pois não há comparações entre estes dois clubes. Vamos ter um jogo competitivo entre as duas equipas, mas não há comparação entre os dois clubes.»

Moral em alta depois da goleada ao Estrela na ronda anterior

«Temos de manter a capacidade de trabalhar bem, não a vamos perder. Temos de perceber e aceitar o que está a acontecer em campo, perceber a realidade e melhorar todos os dias. Essa tem que ser a maneira de estar.»