Ian Cathro, treinador do Estoril, na conferência de antevisão da receção dos canarinhos ao Santa Clara, em jogo em atraso da 3.ª jornada, marcado para as 20h30 deste sábado:

Sobre a preparação para este jogo

«Foi uma semana normal de competição, houve tempo para nos mentalizarmos que íamos jogar nesta data. Estamos preparados para ir a jogo como se fosse normal. Quanto ao resto já foi tudo dito. Nesta semana não trabalhámos com essas emoções e não vamos jogar com nada disso, mas sim com o apoio e energia dos adeptos. Vamos tentar ganhar e fazer um jogo completo. Se ganharmos todos os minutos ficamos mais perto de ganhar.»

O facto de a partida ter sido marcada para uma data FIFA faz com que os canarinhos tenham alguns atletas indisponíveis, por estarem ao serviço das seleções

«Não temos todos os jogadores disponíveis e isso cria oportunidades para outros, para o grupo mostrar a qualidade de trabalho que tem todos os dias. Estamos muito perto de ser um grupo especial e temos de alimentar isso com todos. Precisamos de todos para fazer um Estoril diferente.»

Sobre o adversário deste sábado, o Santa Clara

«É uma equipa que já tem dois anos e alguns meses juntos. Isso ajuda imenso em termos de rotinas, processo de comunicação entre equipa técnica e jogadores. É uma equipa feita e tem bons jogadores, com velocidade, boa movimentação na fase ofensiva. Vamos jogar contra uma boa equipa, mas acredito que estamos a melhorar cada vez mais, embora ainda não tenhamos a consistência que queremos ter no futuro.»

Estoril ainda não venceu. Soma dois empates e uma derrota

«As duas equipas sabem o que é ganhar jogos de futebol. Do nosso lado, vamos trabalhar todos os dias para melhorar e, ao longo de 34 jogos, temos a certeza de que vamos ganhar muitas vezes. Temos muita confiança no nosso trabalho e não há pânico ou dramas.»