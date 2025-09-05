Ian Cathro: «Temos a certeza de que vamos ganhar muitas vezes»
Treinador do Estoril desvaloriza data do jogo em atraso da 3.ª jornada com o Santa Clara
Ian Cathro, treinador do Estoril, na conferência de antevisão da receção dos canarinhos ao Santa Clara, em jogo em atraso da 3.ª jornada, marcado para as 20h30 deste sábado:
Sobre a preparação para este jogo
«Foi uma semana normal de competição, houve tempo para nos mentalizarmos que íamos jogar nesta data. Estamos preparados para ir a jogo como se fosse normal. Quanto ao resto já foi tudo dito. Nesta semana não trabalhámos com essas emoções e não vamos jogar com nada disso, mas sim com o apoio e energia dos adeptos. Vamos tentar ganhar e fazer um jogo completo. Se ganharmos todos os minutos ficamos mais perto de ganhar.»
O facto de a partida ter sido marcada para uma data FIFA faz com que os canarinhos tenham alguns atletas indisponíveis, por estarem ao serviço das seleções
«Não temos todos os jogadores disponíveis e isso cria oportunidades para outros, para o grupo mostrar a qualidade de trabalho que tem todos os dias. Estamos muito perto de ser um grupo especial e temos de alimentar isso com todos. Precisamos de todos para fazer um Estoril diferente.»
Sobre o adversário deste sábado, o Santa Clara
«É uma equipa que já tem dois anos e alguns meses juntos. Isso ajuda imenso em termos de rotinas, processo de comunicação entre equipa técnica e jogadores. É uma equipa feita e tem bons jogadores, com velocidade, boa movimentação na fase ofensiva. Vamos jogar contra uma boa equipa, mas acredito que estamos a melhorar cada vez mais, embora ainda não tenhamos a consistência que queremos ter no futuro.»
Estoril ainda não venceu. Soma dois empates e uma derrota
«As duas equipas sabem o que é ganhar jogos de futebol. Do nosso lado, vamos trabalhar todos os dias para melhorar e, ao longo de 34 jogos, temos a certeza de que vamos ganhar muitas vezes. Temos muita confiança no nosso trabalho e não há pânico ou dramas.»