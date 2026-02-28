Ian Cathro, treinador do Estoril, na conferência de imprensa que se seguiu à derrota diante do Sporting (0-3), no Estádio de Alvalade, em jogo da 24.ª jornada da Liga.

O Estoril fez dez bons minutos na segunda parte. Porque é que não jogou mais tempo assim?

«Penso que fizemos mais do que dez minutos. Não gosto da ideia de dizer que só jogámos dez minutos. Na primeira parte houve falta de agressividade, não conseguimos manter a nossa organização, sobretudo no lado esquerdo. Foi muito difícil. Sabemos que a equipa do Sporting tem bons jogadores em todo o lado e sofremos por isso. Perdemos o controlo da profundidade no primeiro golo. Com esse erro diante de uma boa equipa como o Sporting torna tudo mais difícil. A equipa quase que arrancou nessa primeira parte, mas permitiu sempre uma transição fácil à equipa do Sporting. Senti que não tivemos controlo na zona central. Na segunda parte tentámos resolver esses problemas, conseguimos e acho que produzimos um bom volume de jogo. Não há muitas equipas que façam esses dez minutos diante desta equipa do Sporting. Estamos a trabalhar apenas com dois centrais disponíveis, o Gonçalo Costa não tem muito ritmo de jogo. Claramente saímos daqui zangados e temos de melhorar.»

Estoril melhorou com a deslocação de Ricard para a esquerda na segunda parte

«Talvez o controlo dessas situações que não correram tão bem na primeira parte. Fomos mais agressivos, conseguimos manter os médios no meio-campo e controlar melhor esse lado. Com o controlo do meio-campo, conseguimos mais volume de jogo e recuperações de bola. Isto não é uma surpresa para nós, sabemos que conseguimos fazer estas coisas, mas temos de melhorar. É preciso o trabalho de muita gente, não só eu.»

Estoril sentiu mais dificuldades em atacar na primeira parte?

«Ofensivamente, acho que houve problemas. Só consegues entrar no teu ritmo e ter volume de jogo ofensivo se estás bem organizado para uma possível perda de bola. Se tratas dessas coisas no lado defensivo, fica mais fácil ter volume de jogo ofensivamente. Acho que melhorámos claramente na segunda parte. Permitiu à equipa entrar no jogo mais forte. Hoje não conseguimos porque temos de sair daqui a olhar para um 3-0 que é horrível, mas quando estamos a conseguir este volume e não conseguimos fazer golo na primeira, nem na segunda, nem na terceira oportunidade, sabíamos que ia continuar assim até ao fim.»