João Carvalho foi eleito o melhor jogador de janeiro na Liga.

O jogador do Estoril, que já tinha sido considerado o melhor médio do mês, levou agora o prémio principal.

João Carvalho obteve 22,96 por cento dos votos dos treinadores da Liga, tendo superado por larga margem Nuno Moreira (Casa Pia, 8,89 por cento) e Clayton, avançado do Rio Ave que teve 8,15 por cento dos votos.

O Estoril venceu todos os jogos que realizou em 2025 e está no 8.º lugar da Liga com 30 pontos. Ian Cathro, técnico escocês dos canarinhos, já tinha sido eleito o treinador do mês.