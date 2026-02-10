João Carvalho foi eleito o médio do mês na Liga.

O médio do Estoril, de 28 anos, foi eleito com 20,34 por cento dos votos dos treinadores e superou o companheiro de equipa Rafik Guitane (18,64%) e Rodrigo Zalazar, jogador do Sp. Braga que obteve 16,10 por cento dos votos.

Em janeiro, o futebolista formado no Benfica somou dois golos e duas assistências, tendo sido peça fundamental para o bom momento da equipa de Ian Cathro.