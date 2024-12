Ian Cathro: «não podemos ter ansiedade por tudo o que pode acontecer no futuro»

Treinador do Estoril fez a antevisão ao encontro frente ao Moreirense e sublinhou a necessidade de evolução e crescimento da equipa

Ian Cathro mostrou otimismo relativamente ao futuro do Estoril Praia e ao cumprimento dos objetivos delineados, no seguimento do trabalho que tem vindo a ser efetuado.

«Eu ligo muito ao dia a dia, já tenho muitos anos no futebol. Não podemos andar preocupados com o passado, não podemos ter ansiedade por tudo o que pode acontecer no futuro. Ligo muito ao resultado e sinto que o grupo, que as pessoas que me envolvem, também querem crescer e a minha responsabilidade é lidar com esse processo. Acredito que vamos fazer boas coisas juntos», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico destacou a importância de vencer o Moreirense, adversário nesta ronda 16 da Liga para escalar mais lugares na classificação e mostrou-se confiante de que os canarinhos vão atingir os seus objetivos.

«Vai haver dores de crescimento, e vamos tê-las mesmo quando parecer que já está. E talvez vocês [imprensa] venham falar de uma fase boa, em que parece que as coisas já estão alcançadas, e eu vou olhar e dizer que ainda não está, porque vai demorar mais tempo. Vamos passar por outros momentos, sofrer ainda mais, esta época vamos fazer 34 jogos. Depois, podemos falar de tudo o que aconteceu nesta época e acredito que a equipa vai estar bem melhor depois destes 34 jogos», preconizou.

Ian Cathro salientou o quão importante é «as pessoas quererem ver» o Estoril «jogar à bola».

«A nossa ambição é fazer um grande jogo, ter as pessoas a querer ver a nossa equipa a jogar à bola. Obviamente que o objetivo passa por sermos dominantes no jogo e em todos os momentos, de uma forma diferente: às vezes mais altos e em outras mais baixos. Temos de saber sofrer, saber dominar, temos de tentar ganhar em todos os momentos do jogo, sabendo que é um momento difícil, mas vamos conseguir o nosso objetivo. Conseguindo isso, vamos ficar mais perto de conseguir um bom resultado», concluiu o escocês.

O Estoril Praia, 13.º colocado, com 14 pontos, recebe no sábado o Moreirense, 8.º, com 20, em jogo da 16.ª jornada da Liga, a partir das 18h00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, que terá a arbitragem de Bruno José Costa.