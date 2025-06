O Estoril Praia confirmou hoje, através dos seus canais oficiais, que o defesa internacional francês Eliaquim Mangala vai deixar o clube no final do contrato, após duas épocas ao serviço dos «canarinhos».

O jogador de 34 anos, que representou a França no Euro 2016, chegou ao Estoril no verão de 2023 a custo zero, após ficar sem clube, e agora desvincula-se da mesma forma, com o seu contrato a terminar no próximo dia 30 de junho. O seu futuro ainda não está definido.

Natural de Colombes, Mangala estreou-se pelo Estoril em agosto de 2023 e foi uma peça importante na campanha que levou a equipa à final da Taça da Liga 2023/24, um feito inédito na história do clube.

Na época que agora terminou, o central disputou nove jogos [todos na Liga Portugal], perfazendo um total 31 partidas e um golo marcado durante a sua passagem pelo Estoril.

Esta é a segunda saída confirmada pelo clube esta semana, depois de Pedro Álvaro, até então capitão da equipa, ter também anunciado a sua despedida no final do contrato.