Estoril
Há 18 min
OFICIAL: Estoril apresenta Luís Gomes como o «menino da Linha»
Depois de quinze anos na formação do Sporting, jovem avançado vai ter a primeira oportunidade para jogar na Liga
Depois de quinze anos na formação do Sporting, jovem avançado vai ter a primeira oportunidade para jogar na Liga
O Estoril apresentou esta segunda-feira Luís Gomes como reforço da equipa, apresentando o jovem avançado formado no Sporting como o «menino da Linha».
Um avançado de 21 anos que estava em Alcochete desde 2010 e que vai ter, agora, a primeira oportunidade para jogar na Liga. «O Estoril é um clube pelo qual tenho muito carinho. Sempre fui aqui da Linha e, quando era mais novo, vinha ao estádio ver os jogos», destaca o jogador que é natural de Carcavelos.
Na temporada passada, ao serviço do Sporting B, Luís Gomes marcou quatro golos e fez três assistências num total de 33 jogos.
No Estoril, Luís Gomes, que assinou contrato válido até 2028, vai jogar com o número 97.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS