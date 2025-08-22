Estoril
OFICIAL: Estoril contrata avançado de 19 anos ao Rennes
Kelian Baruti assina até 2028
O Estoril anunciou esta sexta-feira a contratação do avançado Kelian Baruti.
O francês de 19 anos chega proveniente do Rennes fica ligado à equipa da linha até 2028.
«Estou muito contente por me juntar a este clube! Sinto-me entusiasmado e mal posso esperar para começar», disse Baruti aos meios do clube.
Formado no Rennes, o jogador de 19 anos fez 24 jogos pela equipa B na última temporada e apontou três golos.
