O Estoril anunciou esta sexta-feira a contratação do avançado Kelian Baruti.

O francês de 19 anos chega proveniente do Rennes fica ligado à equipa da linha até 2028.

«Estou muito contente por me juntar a este clube! Sinto-me entusiasmado e mal posso esperar para começar», disse Baruti aos meios do clube.

Formado no Rennes, o jogador de 19 anos fez 24 jogos pela equipa B na última temporada e apontou três golos.

