O Estoril confirmou esta sexta-feira a contratação do médio camaronês James Lea Siliki que estava livre, depois de ter terminado contrato com os franceses do Rennes.

O jogador de 26 anos assinou contrato válido por três temporadas, até junho de 2025.

Na última temporada, Lea Siliki esteve emprestado ao Middlesborugh e somou onze jogos no Championship.