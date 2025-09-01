O Estoril anunciou que chegou a acordo com o Feyenoord para a contratação do central belga Antef Tsoungui que chega ao António Coimbra da Mota para reforçar a «muralha defensiva» dos canarinhos.

Trata-se de um jovem central, de 22 anos, que dividiu a formação entre Chelsea e o Brighton antes de chegar à liga neerlandesa onde também jogou pelo Dordrecht por empréstimo da equipa de Roterdão.

«Em termos de objetivos pessoais, quero contribuir e ajudar o máximo possível a equipa, tanto quanto puder. Em termos de objetivos globais, terminar o mais acima possível», destacou o central que assinou contrato com os canarinhos até 2029 e que vai vestir a camisola com o número 5.