O Estoril anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com Fletcher Lowe para a renovação do contrato até junho de 2028.

«Senti-me muito bem desde que cheguei ao Estoril Praia. Fui recebido de braços abertos por parte de toda a estrutura. Os meus treinadores ensinaram-me uma forma diferente de jogar futebol e cresci muito a nível humano», disse o guardião sul-africano de 18 anos aos meios do clube «canarinho».

Fletcher Lowe chegou ao Estoril na temporada 2025/25 depois de uma formação dividida por Benfica, Alverca e AD Oeiras.

Esta temporada, o guarda-redes internacional pelas camadas jovens da África do Sul foi opção na equipa «C» do Estoril, onde fez uma partida, nos sub-23 com dois jogos e principalmente nos Juniores, onde participou em 12 encontros.